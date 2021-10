Catalogna: sospesa l'estradizione Puigdemont fino a pronunciamento Corte giustizia Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Sassari ha lasciato in sospeso "sine die" la procedura di estradizione alla Spagna dell'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non si pronuncerà sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema spagnola. All'uscita dal tribunale, Puigdemont è stato abbracciato dagli ex assessori Toni Comin e Clara Ponsati e accolto con grida di "libertà" dai manifestanti sardi che lo aspettavano alla porta e che si erano riuniti tutta la mattina per mostrare il loro sostegno. La Corte d'appello, dunque, ha accolto le richieste della difesa basata sulla necessità di attendere la definizione della procedura pendente, riguardante l'immunità, e la questione pregiudiziale in corso di esame da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. (Spm)