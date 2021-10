Ue: Gentiloni, monitorare accuratamente inflazione, 3,4 per cento non atteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna monitorare molto accuratamente l'andamento dell'inflazione, perché un tasso del 3,4 per cento come quello registrato a settembre non era previsto. La Commissione continua comunque a ritenere che la percentuale tornerà a diminuire nel 2022. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, entrando ai lavori dell'Eurogruppo. "Penso che gli elementi temporanei siano ancora predominanti nel livello di inflazione. Questo è il consenso generale, che condivido. Ma, come diciamo sempre, dovremmo monitorarlo molto seriamente e accuratamente, perché di sicuro il 3,4 per cento non era esattamente previsto. Noi crediamo ancora che l'inflazione scenderà nel 2022", ha detto. (Beb)