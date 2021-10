Recovery: Bonomi, sfida sarà mantenere tasso di crescita dopo il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida principale riguarda il tasso di crescita dell’economia dopo il 2022, che deve rimanere solido e duraturo per un futuro sostenibile. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo al Made in Italy Summit 2021 organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times. “Si tratta di una sfida difficile: i prezzi delle materie prime, così come quelli dei certificati sulle emissioni di CO2 e i costi marittimi da e per la Cina, sono saliti in maniera significativa, e la carenza di semiconduttori blocca a singhiozzo la produzione di molti comparti come l’automotive”, ha spiegato. (Rin)