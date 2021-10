Pandora Papers: Gentiloni, entro fine anno proposta contro abuso società comodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine dell'anno arriverà una proposta della Commissione europea contro l'abuso delle società di comodo che è una delle questioni fondamentali che emergono dai Pandora Papers. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, entrando ai lavori dell'Eurogruppo. "Penso che come tante altre inchieste di giornalismo investigativo anche questa dei Pandora Papers darà un impulso molto positivo ai decisori politici. Sono sicuro che il Parlamento europeo raccoglierà questo impulso in modo forte e io mi impegno a farlo, per quanto nei poteri della Commissione anche dal punto di vista della Commissione. Ad esempio, nel nostro piano di lotta all'evasione fiscale: ci sarà anche una proposta nei prossimi mesi, prima della fine dell'anno, contro l'abuso delle società di comodo che è una delle questioni fondamentali che emergono anche da questi Pandora Papers", ha concluso. (Beb)