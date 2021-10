Speciale energia: Oddati (Pd), preoccupati su trivelle, Cingolani intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ascoltato il ministro Roberto Cingolani a Radio 1. Abbiamo compreso che non saranno date nuove concessioni. Tuttavia, fino a che non sarà del tutto concluso e perfezionato l'iter per l'approvazione definitiva del Pitesai, sarà possibile esaminare e dare il via alle vecchie richieste già depositate e attualmente sospese. Sono queste le possibili trivellazioni che ci preoccupano. Sarebbe necessario , dunque, che il Ministro proponesse uno strumento normativo per bloccare anche queste domande fino all'approvazione del Pitesai". Lo afferma in una nota, Nicola Oddati, della direzione nazionale del Partito democratico. (Com)