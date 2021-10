Speciale energia: Cingolani, 80 per cento di aumento bollette legato a rialzo costi gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'80 per cento dell'aumento delle bollette è legato all'aumento del costo del gas, solo il 20 per cento è legato all'aumento delle emissioni". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso della conferenza stampa della giornata conclusiva della PreCop26 a Milano. "Non si può dire che la transizione ecologica sta facendo aumentare il costo dell'energia, o quanto meno l'aumento è solo marginale", ha puntualizzato Cingolani. (Rin)