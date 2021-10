Speciale energia: Descalzi (Eni) incontra presidente Costa d'Avorio Ouattara, focus su attività nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha incontrato il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, per fare il punto sull’andamento delle attività di Eni nel Paese, alla luce della recente scoperta giant di Baleine 1-X. All'incontro, riferisce un comunicato di Eni, erano presenti anche il segretario generale della presidenza, Abdourahmane Cissé, il ministro delle Finanze, Adama Coulibaly, e il ministro delle Miniere, delle Risorse petrolifere e dell'Energia, Thomas Camara. L’amministratore delegato di Eni e il presidente Ouattara hanno discusso dei piani di delineazione di Baleine e del suo sviluppo accelerato. Il presidente Ouattara ha sottolineato la sua forte volontà politica di sostenere gli investimenti e un rapido time-to-market attraverso la collaborazione fattiva del governo. La scoperta, avvenuta 20 anni dopo l'ultima scoperta commerciale nell'area, apre un nuovo concetto di esplorazione in un bacino maturo. (Com)