Speciale energia: Libia, ricavi petroliferi record ad agosto

- I ricavi netti derivanti dalla vendita di petrolio greggio, gas, condensati, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici hanno raggiunto livelli record in Libia durante il mese di agosto. Secondo i dati della National Oil Corporation (Noc) libica, le vendite di greggio hanno superato 1 miliardo e 800 milioni di dollari, i ricavi di gas e condensati sono stati di 53 milioni di dollari, i prodotti petroliferi hanno raggiunto i 53 milioni di dollari e i ricavi della petrolchimica hanno superato i tre milioni di dollari. Secondo Noc, i ricavi netti totali delle vendite di petrolio in dollari statunitensi hanno raggiunto 1 miliardo e 900 milioni di dollari. Il presidente della Noc, Mustafa Sanallah, ha attribuito il risultato all’aumento dei prezzi internazionali del petrolio, sottolineando che i maggiori introiti dovrebbero essere investiti nella modernizzazione e nello sviluppo del comparto energetico, lontano dalle questioni politiche. "Siamo determinati a fare un salto di qualità nel settore petrolifero per aumentare la capacità di raffinazione della Noc”, ha affermato Sanallah. (Res)