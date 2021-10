Speciale energia: Albania, premier Rama, aumento prezzi energia è fenomeno globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del prezzo dell'energia in Albania è il risultato della crisi energetica globale, che potrebbe far aumentare i prezzi dell'elettricità e del gas fino ai primi sei mesi del prossimo anno. Lo ha affermato il premier albanese, Edi Rama, definendo quanto sta avvenendo "una sventura naturale". Il premier albanese ha assicurato che, come dopo il terremoto che ha colpito il Paese nel 2019 e durante la pandemia del Covid-19, "l'Albania non cadrà e non rinuncerà di fronte a sfide di questa natura". Rama ha spiegato inoltre che la riapertura ed il rilancio dell'economia, a seguito della pandemia, hanno fatto aumentare di molto le esigenze energetiche dell'industria con il conseguente aumento della domanda di elettricità e gas. (Alt)