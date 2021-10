Speciale energia: Cop26, Di Maio, diplomazia climatica costituisce direttrice cruciale politica estera Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un pensiero particolare in questo senso, va al Sahel, dove la crescente desertificazione sta producendo un’aspra lotta per l’accesso a risorse scarse, come acqua e terre arabili. Una dinamica che accelera l’instabilità di quei Paesi, favorendo ulteriormente la proliferazione di cellule terroristiche”, ha dichiarato. “Per queste ragioni, l’azione dell’Italia nel Mediterraneo rivolge particolare attenzione al nesso clima-sicurezza: accanto all’impegno costante per una soluzione politica nei teatri di crisi, promuoviamo un’agenda positiva di cooperazione su ‘beni comuni mediterranei’, come l’ambiente, l’acqua, l’energia”, ha proseguito Di Maio. Precisando che il nesso clima-sicurezza sarà al centro di due importanti appuntamenti che verranno ospitati nelle prossime settimane: la Conferenza ministeriale Italia – Africa, dedicata a ambiente, energie rinnovabili e sviluppo sostenibile; la decima Conferenza Italia-America Latina e Caraibi (prevista a Roma il 25-26 ottobre) dove verrà posto l’accento sulle criticità e sulle potenzialità relative agli oceani. (Res)