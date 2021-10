Fiumicino: sanzionate due persone per violazione leggi speciali su trasporto con conducente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto, nel corso di un servizio preventivo all’interno dell’Aeroporto intercontinentale “Leonardo Da Vinci” finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico, hanno sanzionato amministrativamente due persone per la violazione di leggi speciali. I due autisti, sono stati sorpresi mentre si avvicinavano ad alcuni passeggeri per offrire servizi di trasporto con conducente all’uscita del Terminal 3, lato arrivi. I militari hanno contestato due sanzioni amministrative per un ammontare di 4.128,00 euro.(Rer)