Calcio: De Luca (Pd), Daspo a vita per insulti razzisti

- "Esprimo fraterna solidarietà agli atleti del Napoli che hanno subito insulti razzisti gravissimi in occasione della gara di campionato vinta sul campo della Fiorentina". Lo afferma Piero De Luca, vice capogruppo dei deputati del Pd. "Questi episodi, dei quali sono state vittime Koulibaly, Osimhen ed Anguissa, vanno condannati e puniti con fermezza - prosegue - Gli autori di questi beceri insulti devono ricevere un daspo a vita per le manifestazioni sportive. Non meritano di partecipare alla grande emozione collettiva di una gara sportiva vissuta allo stadio. Difendiamo i valori sani dello sport. Difendiamo il piacere di bambini, famiglie, appassionati di sostenere con entusiasmo la squadra del cuore dicendo tutti insieme no alla violenza, alla discriminazione ed al razzismo". (Ren)