Romania: premier Citu, deputati Pnl non parteciperanno a voto su mozione sfiducia

- I parlamentari del Partito nazionale liberale (Pnl) della Romania parteciperanno al dibattito in Parlamento sulla mozione di sfiducia al governo, ma non voteranno. Lo ha annunciato il primo ministro Florin Citu, presidente del Pnl in una dichiarazione. "Oggi, in una riunione della leadership del Pnl, abbiamo deciso cosa faranno i parlamentari liberali domani alla mozione. È una decisione che prendiamo ogni volta che ci troviamo di fronte a situazioni del genere. I parlamentari del Pnl parteciperanno alla mozione di domani, ma non voteranno. Saranno presenti, non voteranno. Questa è la decisione presa", ha precisato Citu al termine della riunione. (Rob)