Roma: controlli nel fine settimana, 12 arresti per furti, spaccio, stalking e armi

- Sono 12 le persone arrestate, nella Capitale, dalla Polizia di Stato durante il week end. Furto in abitazione, spaccio, stalking e detenzione abusiva di armi i reati contestati. Durante la notte tra venerdì e sabato, gli agenti del VIII Distretto Tor Carbone hanno arrestato una ragazza cilena colpita da un mandato di cattura, dovendo scontare una pena di circa 2 anni. Nella zona di Casilino, i poliziotti della Sezione Volanti hanno fermato 3 uomini. Trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina, gli agenti hanno perquisito le loro case trovando altri 45 grammi della stessa sostanza. Tentato furto in abitazione: questo il reato commesso da un georgiano arrestato dalle Volanti in via di Bravetta alle 3 di notte. (segue) (Rer)