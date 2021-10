Roma: controlli nel fine settimana, 12 arresti per furti, spaccio, stalking e armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Ostia, nelle prime ore di sabato, gli agenti del X Distretto hanno arrestato un ragazzo, già gravato da alcuni precedenti di polizia, che durante un controllo ha minacciato ed insultato gli stessi poliziotti. Nel pomeriggio di sabato, l'autoradio del commissariato Borgo, intervenuto per una lite tra coinquilini, ha sorpreso una inglese con alcuni grammi di cocaina e marijuana. Poche ore dopo, ad Anzio, un uomo è stato arrestato perché aveva in casa 2 fucili da caccia rubati; anche qui gli agenti del commissariato Anzio/Nettuno erano stati chiamati per una lite. (segue) (Rer)