Roma: controlli nel fine settimana, 12 arresti per furti, spaccio, stalking e armi (3)

- Domenica, nella zona di Fidene, i poliziotti della Sezione Volanti hanno arrestato un ragazzo onduregno trovato mentre stava fuori dalla porta della sua ex fidanzata, già vittima di precedenti maltrattamenti; lo stesso, all'arrivo dei poliziotti, si è scagliato con violenza contro di loro. Entrambi gli agenti, dopo averlo bloccato e messo in sicurezza, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sempre nel pomeriggio di domenica, in un intervento congiunto tra le Volanti ed i colleghi della Polizia Ferroviaria, in una vecchia stazione in disuso di via di Salone, è stato arrestato un minore che stava rubando il rame. L'adolescente è stato poi associato al Centro di Prima Accoglienza di via Agnelli. (segue) (Rer)