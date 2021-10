Roma: controlli nel fine settimana, 12 arresti per furti, spaccio, stalking e armi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stadio Olimpico, dopo la fine della partita di campionato, gli agenti del commissariato Prati hanno sorpreso un ragazzo con alcuni grammi di hashish. Poco prima della mezzanotte scorsa, in via Anagni nella zona di Torpignattara, i poliziotti del commissariato Porta Maggiore e delle Volanti, dopo un rocambolesco inseguimento, prima in auto e poi a piedi, hanno arrestato un 18enne per resistenza, danneggiamento ai beni dello stato (ha colpito con dei calci l'auto di servizio) e detenzione ai fini di spaccio di due pezzi di hashish. Il giovane aveva tentato la fuga perché, oltretutto, guidava senza mai aver mai conseguito la patente. (Rer)