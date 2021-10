Energia: prezzi futures gas, Europa a nuovo record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas in Europa durante le negoziazioni sulla borsa Ice ha raggiunto oggi un nuovo record: secondo i dati della piattaforma di trading, i futures di novembre sull'hub Ttf nei Paesi Bassi hanno raggiunto i 1.200,36 dollari per 1.000 metri cubi, pari a 99,99 euro per MWh. Sullo sfondo dell'aumento dei prezzi del gas, il prezzo delle azioni della compagnia energetica russa Gazprom ha rinnovato il suo massimo storico alla Borsa di Mosca. (Rum)