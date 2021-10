Energia: Papatheu (FI), apporto Azerbaigian fondamentale per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice di Forza Italia e componente della delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa centro europea, Urania Papatheu, "bene che il governo sia intervenuto per contenere il caro bollette, ma senza l’apporto fondamentale del Trans adriatic pipeline (Tap), il gasdotto che trasporta fino alle coste italiane il gas prodotto nei giacimenti azeri di Shah Deniz, l’incremento dei prezzi nel nostro Paese sarebbe stato ancora più rilevante". La parlamentare azzurra continua in una nota: "Il Tap rappresenta già un fattore positivo all’interno del sistema, come dimostra l’azzeramento del differenziale di prezzo con gli altri Stati europei. L’Azerbaigian si dimostra quindi, ancora una volta, un nostro prezioso alleato". (Com)