Covid: Ema, iniziata valutazione anticorpo Regikorona, possibile parere in due mesi

- L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha annunciato di aver iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per l'anticorpo monoclonale Regkirona (regdanvimab, noto anche come CT-P59) per il trattamento di adulti con Covid19 che non richiedono terapia con ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progredire verso forma grave della malattia. Il richiedente è Celltrion Healthcare Hungary Kft. L'Ema valuterà i benefici e i rischi di Regkirona con una tempistica ridotta e potrebbe emettere un parere entro due mesi, a seconda della solidità dei dati presentati e se sono necessarie ulteriori informazioni per sostenere la valutazione. Ema ha spiegato che una tempistica così breve è possibile solo perché il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema (Chmp) ha già esaminato alcuni dati sul farmaco durante una revisione a rotazione. (segue) (Beb)