Covid: Ema, iniziata valutazione anticorpo Regikorona, possibile parere in due mesi (2)

- Durante questa fase, il Chmp ha valutato i dati degli studi di laboratorio e degli studi sugli animali, così come i dati sulla qualità del medicinale. Inoltre, il Chmp ha valutato i dati di uno studio sugli effetti di Regkirona in pazienti adulti ambulatoriali con sintomi da lievi a moderati di Covid 19 che non hanno bisogno di ossigeno supplementare. In parallelo, il comitato per la sicurezza dell'Ema (Prac) ha completato la valutazione preliminare del piano di gestione dei rischi proposto dall'azienda, che delinea le misure per identificare, caratterizzare e minimizzare i rischi del medicinale. (segue) (Beb)