Covid: Ema, iniziata valutazione anticorpo Regikorona, possibile parere in due mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il comitato dell'Ema per i farmaci per i bambini (Pdco) ha emesso il suo parere sul piano di indagine pediatrica dell'azienda, che descrive come il farmaco dovrebbe essere sviluppato e studiato per l'uso nei bambini, in conformità con le tempistiche accelerate per i farmaci per il Covid 19, ed è stata adottata una decisione dell'Ema. Se i dati aggiuntivi ora presentati con la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dovessero essere sufficienti affinché il Chmp concluda che i benefici di Regkirona superano i suoi rischi per il trattamento della Covid 19, l'Ema si metterà in stretto contatto con la Commissione europea per accelerare la decisione che concede l'autorizzazione all'immissione in commercio in tutti gli Stati membri dell'Ue e dello See. (Beb)