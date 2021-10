G20: Massolo (Ispi), leader globali lavorino su nuove forme di governo e multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader globali devono lavorare per trovare nuove forme di governance e multilateralismo, ripensando il modo in cui si agisce insieme. Lo ha affermato il presidente del’Ispi, Giampiero Massolo, intervenendo all’evento “T20 Summit”. Il T20 “cerca di dare una profondità strategica” alle scelte dei capi di governo. Bisogna affrontare tutti i temi rilevanti dell’agenda globale “per tirare fuori raccomandazioni politiche da porre all’attenzione” dei capi di Stato e di governo per il summit conclusivo del G20, che si terrà a Roma a fine ottobre. “Cerchiamo di essere semplici e efficaci nelle nostre raccomandazioni”, ha detto Massolo. La prima raccomandazione menzionata dal presidente dell’Ispi è quella di provare a proporre “nuove forme di governance e multilateralismo”. “Oggi più che nel passato, dobbiamo rivedere il modo in cui agiamo insieme”, ha rilevato Massolo, secondo cui in questa fase storica si devono gestire “le conseguenze geopolitiche” di una dinamica complessa. “Le minacce sono globali”, ha proseguito Massolo, secondo cui però le risposte “devono essere locali” ma non troppo, per evitare il rischio di focalizzarsi sugli interessi nazionali. Il gap che deve essere colmato è fra “politiche, governance e idee”, ha rilevato. (Res)