Recovery: Mattarella, usare fondi per dare maggior forza a Università

- Il nostro Paese si "trova purtroppo in coda per numero di laureati e investimenti. La nostra università non risulta attrattiva come meriterebbe. Potremmo dire che non è amata come dovrebbe". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della sua lectio doctoralis pronunciata dopo il conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali da parte dell’Università di Parma. "Sta a noi utilizzare anche le disponibilità del Pnrr per dare maggior forza alle Università e renderle ancora di più risorsa essenziale per lo sviluppo del Paese", ha aggiunto. (Rin)