Camera: domani audizione veterinari su legge di delegazione europea

- Domani 5 ottobre, alle 13:30 la Commissione Affari Sociali della Camera terrà un'audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (Fnovi), nell'ambito dell'esame in sede consultiva, del disegno di legge con delega al governo in merito al recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea che rientrano nella legge di delegazione europea 2021. L'audizione - comunica in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - verrà trasmetta in diretta su Webtv. (Com)