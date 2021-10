Energia: Ue, tema dei prezzi in agenda Eurogruppo di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurogruppo di oggi discuterà dell'aumento dei prezzi dell'energia. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant. "L'Eurogruppo si riunisce oggi a Lussemburgo" e vi prenderanno parte, per conto della Commissione europea, il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "I ministri discuteranno dei recenti sviluppi per quanto riguarda dei prezzi dell'energia e della situazione macroeconomica nell'area euro. Faranno il punto sulla realizzazione delle priorità per l'area euro (descritte) nei piani di ripresa e resilienza presentati dagli Stati membri e faranno il punto sull'undicesimo rapporto sulla sorveglianza rafforzata per la Grecia", ha detto. (Beb)