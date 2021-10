Vaticano: Papa Francesco, aiuti alle popolazioni del Sud Sudan e della Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, attraverso il dicastero dello Sviluppo umano integrato, ha disposto una donazione in favore delle popolazioni del Sud Sudan e della Grecia. Lo rende noto la sala stampa vaticana. In un nota si fa sapere che "a seguito delle forti piogge e delle inondazioni devastanti che nell'agosto scorso hanno colpito il Sud Sudan, causando oltre 12 mila sfollati, con circa 6 mila case danneggiate o distrutte e ingenti danni materiali, Papa Francesco, mediante il dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, ha stabilito di inviare 75 mila dollari come contributo alle attività di emergenza e a programmi di sostentamento della popolazione nella diocesi di Malakal, duramente colpita". Nello stesso documento, si legge che "il Santo Padre ha inoltre disposto di inviare un primo contributo di 50 mila euro a sostegno delle popolazioni che in Grecia, ancora nell'agosto scorso, hanno riportato gravi perdite per i roghi divampati sull'isola di Evia, nella penisola dell'Attica e nella regione del Peloponneso, distruggendo oltre 100.000 ettari di terreno, campi e raccolti. Tale somma sarà destinata alle attività promosse sul territorio da Caritas Hellas. I contributi inviati vogliono esprimere il sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte di Papa Francesco nei confronti delle persone e dei territori colpiti. Essi accompagnano la preghiera e sono parte degli aiuti che si stanno attivando in tutta la chiesa cattolica, che coinvolgono pure numerosi organismi di carità". (Civ)