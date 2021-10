Iran: media iraniani, entro un anno reattore nucleare di Arak sarà riattivato per scopi di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per l'Energia del Parlamento iraniano ha annunciato il rilancio entro un anno del reattore ad acqua pesante di Arak, chiuso nel 2015 a seguito dell’accordo sul nucleare tra Iran e i Paesi del gruppo 5+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti più la Germania). Citato dall’emittente iraniana “Press Tv”, il portavoce della commissione Energia del parlamento iraniano, Mostafa Nakha'ee, il reattore “IR-20 dell’impianto di Arak sarà già messo in funzione entro un anno”. Citando il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (Aeoi), Mohammad Eslami, Nakha'ee ha affermato che l'obiettivo è raggiungere una capacità di produzione di elettricità prodotta tramite il nucleare di 8000 megawatt (MW), circa la metà del fabbisogno del Paese. "La produzione di 8.000 MW di energia nucleare e la produzione di combustibile per centrali elettriche mostrano che l'industria nucleare in Iran per quanto la tecnica e la specializzazione sta crescendo ed è stata riconvertita verso la produzione di energia", ha dichiarato Nakha'ee. A metà settembre, durante una visita al sito, Eslami aveva dichiarato di voler avviare "il più rapidamente possibile" la riconversione del reattore, ma senza fornire una data precisa. (segue) (Res)