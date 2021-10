Iran: media iraniani, entro un anno reattore nucleare di Arak sarà riattivato per scopi di ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono gli stessi accordi di Vienna a prevedere la riconfigurazione e riconversione del reattore ad acqua pesante di Arak, per fare in modo che non possa più produrre plutonio per uso militare. Negli ultimi anni, l'Organizzazione iraniana per l'Energia atomica aveva intensificato il programma nucleare, in particolare dopo la ratifica da parte del Parlamento di un piano d'azione strategico nel dicembre 2020, in risposta al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare iraniano nel maggio 2018. L'annuncio sul reattore di Arak giunge mentre i negoziati tra Teheran e le maggiori potenze per rilanciare l'accordo del 2015 sono in stallo. (Res)