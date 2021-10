Imprese: Atlantia, online il nuovo sito istituzionale del Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online il nuovo sito istituzionale di Atlantia, rinnovato sia nel layout che nei contenuti. Stando al relativo comunicato stampa, si tratta di una vera e propria “porta di ingresso” nel mondo di Atlantia e delle sue società, presenti in 24 paesi in tutto il mondo: la nuova piattaforma dedica particolare spazio alle tematiche della sostenibilità, dell’innovazione e delle nuove forme di mobilità, considerate strategiche da Atlantia e incluse nelle linee guida di sviluppo illustrate ai mercati lo scorso giugno. Le molteplici attività svolte su questi fronti, prosegue la nota, vengono raccontate attraverso storie multimediali costantemente aggiornate e create ad hoc, nelle quali sono protagoniste le circa 150 società operative che compongono il Gruppo: dai primati di Aeroporti di Roma e Aéroports de la Côte d'Azur per l’azzeramento delle emissioni di CO2, all’impegno in Cile del Grupo Costanera per la gestione ottimale delle risorse idriche e la cura di grandi aree verdi a Santiago, dalla nascita della nuova società Telepass Digital per lo sviluppo di progetti di smart mobility, ai progetti di innovazione dei servizi per il viaggio introdotti da Abertis tramite la controllata Emovis. All’interno della piattaforma è stata realizzata un’apposita area dedicata a investitori e analisti, con tutte le informazioni e dati del Gruppo dal punto di vista finanziario e industriale. La nascita del nuovo sito, prosegue la nota, è parte della strategia generale di cambiamento che sta anche ridefinendo il posizionamento digitale per aumentare fortemente trasparenza ed efficienza nei rapporti con tutti i propri stakeholder. (Com)