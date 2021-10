Romania: domani voto Parlamento su mozione di sfiducia contro governo Citu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Romania si riunirà oggi per avviare il dibattito in vista del voto in programma domani sulla mozione di sfiducia promossa dal Partito socialdemocratico (Psd) contro il governo guidato dal liberale Florin Citu. La mozione promossa dai socialdemocratici è stata presentata nel contesto in cui la Corte costituzionale della Romania ha riconosciuto l'esistenza di un conflitto giuridico tra il Parlamento e il governo su un'altra mozione di sfiducia contro il governo Citu presentata dai partiti Usr Plus e Aur. Nonostante la Corte costituzionale abbia chiesto al Parlamento di discutere e mettere ai voti la mozione promossa dai parlamentari Usr Plus e Aur, gli uffici permanenti riuniti hanno deciso con 9 voti favorevoli e 16 astenuti, che tale mozione non sarà discussa e votata fino a quando la Corte non pubblicherà la motivazione della decisione. Gli uffici permanenti riuniti del Parlamento di Bucarest hanno invece stabilito che la mozione di sfiducia del Psd proceda con l'iter parlamentare, fissando il voto a domani 5 ottobre. (segue) (Rob)