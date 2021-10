Romania: domani voto Parlamento su mozione di sfiducia contro governo Citu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La votazione sulla mozione di sfiducia - a seguito del quale il governo guidato da Citu potrebbe essere destituito - si svolge in un contesto socio-sanitario molto complesso, con il numero di persone contagiate dal Covid-19 in continuo aumento. A ciò si è sommata la tragedia avvenuta in seguito all'incendio divampato venerdì primo ottobre nell'ospedale di malattie infettive di Costanza, un episodio in cui hanno perso la vita sette persone. Questo contesto, secondo la stampa romena, potrebbe avere un impatto importante sull'esito della mozione di sfiducia. Secondo gli esperti politici di Bucarest, infatti, ci sono quattro possibili scenari per il voto di domani. Il primo è quello in base al quale la mozione verrà approvata e il governo Citu verrà destituito. In questo caso il presidente Klaus Iohannis deve invitare i partiti parlamentari a consultazioni al fine di nominare un nuovo primo ministro. Come leader del Psd, Marcel Ciolacu, ha già annunciato pubblicamente che i socialdemocratici non faranno una proposta di primo ministro, perché vogliono organizzare elezioni anticipate. Iohannis ha a disposizione la possibilità di nominare un nuovo primo ministro ministro tra i liberali per occupare questa carica fino alle elezioni parlamentari del 2024. Ma Iohannis potrebbe anche tentare una nuova nomina di Citu a primo ministro, sebbene solo dopo aver proposto un primo ministro "sacrificale" che non riceverà il voto in Parlamento. La destituzione di Citu dalla carica di primo ministro potrebbero in ogni caso servire a mitigare le accuse emerse nel dibattito pubblico circa l'esistenza di un presunto accordo politico tra il leader del Psd Ciolacu e il presidente Iohannis. (segue) (Rob)