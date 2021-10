Romania: domani voto Parlamento su mozione di sfiducia contro governo Citu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base al secondo scenario, la mozione di sfiducia verrà respinta in Parlamento e Citu rimarrà primo ministro della Romania. Si tratta, secondo la stampa di Bucarest, di uno scenario sulla carta improbabile considerando le dichiarazioni prima della discussione in aula da parte dei leader dei tre partiti di opposizione: Psd, Aur e Usr Plus, i quali hanno dichiarato che i loro parlamentari voteranno per mettere fine al governo Citu. Ma una linea diversa potrebbe essere scelta all'ultimo momento tra i parlamentari di Usr Plus, viste le critiche presenti nel testo della mozione contro i ministri di questo partito che uscito nelle scorse settimane dalla coalizione di governo. Anche se la mozione di sfiducia dovesse essere respinta dal Parlamento, il premier Citu sarà comunque costretto a chiedere un voto per la nomina dei nuovi ministeri rimasti vacanti dopo l'uscita dal governo dei ministri di Usr Plus (l'elezione di Dacian Ciolos come presidente di Usr Plus potrebbe riaprire le discussioni sul loro ritorno al governo). (segue) (Rob)