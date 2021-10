Romania: domani voto Parlamento su mozione di sfiducia contro governo Citu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terzo scenario prevede che discussione e la votazione sulla mozione di sfiducia potrebbero essere rinviate per mancanza di quorum. In questo senso avrebbe un ruolo chiave l'impatto avuto sulla classe politica e sull'opinione pubblica della tragedia nell'ospedale di Costanza, che potrebbe favorire l'assenza di alcuni parlamentari al voto di martedì (o addirittura potrebbe esserci un tacito accordo tra tutti i gruppi parlamentari per rinviare il dibattito sulla mozione di sfiducia). In questo scenario, il primo ministro Citu guadagnerebbe tempo prezioso per negoziare con i parlamentari e convincerli a non votare sulla mozione di sfiducia. (segue) (Rob)