Romania: domani voto Parlamento su mozione di sfiducia contro governo Citu (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto scenario, infine, prevede che il Partito socialdemocratico invocherà la tragedia di Costanza per ritirare la sua mozione di sfiducia: i dirigenti del Psd potrebbero puntare su tale linea per mostrarsi all'opinione pubblica come un partito maturo e responsabile, che antepone gli interessi dei cittadini a quelli politici ed elettorali. Il gesto di ritirare la mozione, in modo che il governo romeno possa provare affrontare i problemi dei cittadini, potrebbe essere un colpo di immagine per il Psd, attraverso il quale potrebbe segnare punti elettorali nel lungo termine. Tale linea da parte del Psd costringerebbe i leader di Usr Plus e Aur a fare lo stesso con la loro mozione di sfiducia ancora "congelata" in attesa delle motivazioni della Corte costituzionale. Questa prospettiva appare tuttavia difficilmente realizzabile in quanto il leader del Psd Ciolacu, in un post sulla sua pagina Facebook, ha lanciato accuse durissime contro i ministri della Salute del Pnl e di Usr Plus: Nelu Tataru, Vlad Voiculescu e Ioana Mihaila, ma anche contro il premier Florin Citu, definendoli "criminali". (Rob)