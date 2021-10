Pandora Papers: Johnson, le donazioni al Partito conservatore sono controllate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donazioni verso il Partito conservatore "sono controllate". Lo ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson, ai microfoni dell'emittente "Bbc", in risposta all'inchiesta sui cosiddetti Pandora Papers. Dall'indagine giornalistica è emerso che uno dei maggiori sostenitori del partito, Mohamed Amersi, è coinvolto in uno scandalo di corruzione insieme a Gulnara Karimova, figlia dell'ex presidente uzbeko Islam Karimov. Dalla sede di Manchester della società di trasporti Network Rail, dove si trova in visita, Johnson ha spiegato di essere venuto a conoscenza della vicenda di Amersi solo oggi. "Tutto quello che posso dire è che tutte le donazioni al partito sono verificate in accordo con le regole poste dal governo laburista". Amersi ha donato fino a 525 mila sterline (620 mila euro) ai conservatori a partire dal 2018. (Rel)