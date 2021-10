Ue: Commissione, a Italia 1,2 miliardi di euro per vaccini e amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha concesso 2 miliardi di euro ad Italia, Spagna, Lussemburgo e Romania a seguito della modifica di due Fondi europei di sviluppo regionale, un Fondo sociale europeo (Fse) e un Fondo di aiuti europei agli indigenti (Po) nell'ambito dei programmi operativi per l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori in Europa (React-Eu). La Commissione ha spiegato che, in Italia, il Po nazionale "Governance e capacità istituzionale" riceverà un totale di 1,2 miliardi di euro. Di questa somma, 761 milioni di euro andranno all'acquisto di 68 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus. Nelle regioni meridionali, le autorità utilizzeranno 374 milioni di euro per assumere nuovi operatori sanitari pubblici e coprire i costi delle ore extra lavorate dai lavoratori attualmente inseriti nel sistema. Inoltre, 108 milioni di euro contribuiranno a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità nazionali e regionali, anche nel sistema sanitario. (segue) (Beb)