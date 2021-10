Ue: Commissione, a Italia 1,2 miliardi di euro per vaccini e amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna, la "Comunidad Valenciana" riceverà risorse aggiuntive di 690 milioni di euro per fornire capitale circolante alle piccole e medie imprese più colpite e per rafforzare la sanità, i servizi sociali e gli investimenti nelle infrastrutture di base per i cittadini, tra cui nei settori della sanità e dell'istruzione. Il Lussemburgo riceverà 69 milioni di euro per sostenere i test del coronavirus su larga scala e l'acquisizione di vaccini e investimenti nella sostenibilità come l'elettrificazione della rete nazionale di autobus. In Romania verranno investiti 56 milioni di euro per fornire supporto materiale ai gruppi svantaggiati, come pasti caldi, assistenza ai bambini svantaggiati con materiale scolastico e alle madri svantaggiate con kit essenziali per i loro neonati. (Beb)