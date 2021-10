Spagna: Covid, nella comunità Madrid decadono restrizioni capienza locali e orari apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi nella comunità di Madrid sono cadute tutte le restrizioni in termini di capienza dei locali e degli orari di apertura che erano state introdotte con lo scoppio della pandemia del coronavirus. Restano in vigore esclusivamente le misure sanitarie di base come il mantenimento della mascherina negli spazi chiusi e della distanza di sicurezza interpersonale. In termini generali, le nuove regole saranno osservate fino a quando il governo centrale non considererà superata la crisi Covid-19.(Spm)