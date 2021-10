Cina-Usa: Washington esenterà alcuni prodotti cinesi dai dazi sulle importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esenteranno alcuni prodotti cinesi dai dazi sulle importazioni nel tentativo di non intensificare le tensioni commerciali con Pechino. Lo hanno dichiarato alcuni funzionari statunitensi al quotidiano di Hong Kong “South China Morning Post”, in previsione del discorso che la rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, terrà oggi in merito alla gestione degli scambi commerciali con la Repubblica popolare cinese. Nel suo intervento al Centro per gli studi strategici e internazionali di Washington, Tai dovrebbe tuttavia denunciare la "mancanza di aderenza alle norme commerciali globali" della Cina, sottolineando che l'amministrazione Usa è disposta a esplorare "tutte le opzioni per contrastarla". Nel suo discorso, Tai valuterà anche i risultati conseguiti dall'accordo commerciale di fase uno siglato a gennaio 2020 dal vice premier cinese, Liu He, e dall'ex presidente statunitense Donald Trump, in base al quale la Cina avrebbe dovuto acquistare 200 miliardi di dollari di beni e servizi nei successivi due anni. (segue) (Cip)