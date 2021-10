Cina-Usa: Washington esenterà alcuni prodotti cinesi dai dazi sulle importazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, secondo un rapporto pubblicato la scorsa settimana dal Peterson Institute for International Economics, gli acquisti cinesi di beni statunitensi da gennaio ad agosto hanno raggiunto solo il 69 percento dell'obiettivo, un risultato definito "fallimentare" da uno dei funzionari intervistati dal "South China Morning Post". Gli esperti statunitensi assicurano che le nuove politiche commerciali non danneggeranno il mercato interno, che sarà anzi rafforzato. L'annuncio di una modifica delle politiche commerciali di Washington e di un futuro ciclo di colloqui tra Tai e il vice premier cinese Liu He arriva nel contesto delle crescenti critiche del governo di Pechino nei confronti dei "dazi punitivi" decisi da Washington. La scorsa settimana, la portavoce del ministero del Commercio cinese, Shu Yuting, ha giudicato "ingenti" le perdite alle imprese causate dalla politica tariffaria Usa. (Cip)