Pandora Papers: Azerbaigian, la famiglia Aliyev e le proprietà segrete a Londra

- Una vasta rete di società offshore, amministrata dal fondo fiduciario Trident Trust e guidata da un piccolo gruppo di persone a lui fidate, ha aiutato la famiglia del presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, a possedere segretamente vaste proprietà immobiliari a Londra. È quanto si legge nei Pandora Papers, i documenti finanziari visionati dal Consorzio internazionale di giornalisti investigativi, in cui sono stati individuate le presunte ricchezze segrete e le transazioni potenzialmente illecite di alcuni leader mondiali, politici e miliardari. Le due figlie di Aliyev, suo figlio, suo suocero e due dei più stretti soci in alcuni affari della famiglia hanno detenuto beni per 429 milioni di sterline (694 milioni di dollari) in immobili londinesi, inclusi importanti edifici storici, edifici commerciali e appartamenti di lusso in quartieri prestigiosi. La loro proprietà di questo impero immobiliare sarebbe stata sistematicamente nascosta per anni dietro società offshore con nomi generici come Sheldrake Six e Fliptag Investments. Il Progetto di investigazione sulla corruzione e il crimine organizzato (Occrp), che ha collaborato all’indagine del Consorzio, ha identificato 84 società offshore precedentemente sconosciute, registrate nelle Isole Vergini britanniche, che la famiglia Aliyev e i loro associati possiedono dal 2006. (segue) (Res)