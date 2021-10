Pandora Papers: Azerbaigian, la famiglia Aliyev e le proprietà segrete a Londra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune di queste società sono state costituite durante il primo mandato della presidenza di Ilham Aliyev, iniziata nel 2003. Secondo l’indagine, suo figlio, Heydar, ha assunto il controllo della sua prima società offshore mentre era ancora alle elementari, mentre la figlia Arzu, che ha studiato psicologia a Londra, aveva appena compiuto 19 anni. Sebbene le società non abbiano dichiarato con esattezza le loro operazioni se non attraverso documenti vaghi – “apertura di un conto”, “attività commerciali in Azerbaigian ed Europa” –, secondo l’inchiesta sarebbero servite come copertura per controllare diverse proprietà nella capitale britannica. Quel che non trapela dall’indagine è la fonte del denaro utilizzato per l’acquisizione degli immobili in questione: in base ai risultati dell’indagine è emerso che almeno otto di queste società hanno beneficiato di afflussi multimilionarie di denaro grazie ad alcuni schemi di riciclaggio. Anche le origini di questi fondi, tuttavia, risultano sconosciute. (segue) (Res)