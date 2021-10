Pandora Papers: Azerbaigian, la famiglia Aliyev e le proprietà segrete a Londra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre alcune di queste società offshore sono state chiuse negli ultimi anni e alcune delle proprietà che possedevano sono state vendute, a partire dal 2017 la famiglia Aliyev ha trasferito 125 milioni di sterline (191 milioni di dollari) nel settore immobiliare in un fondo segreto che è stato istituito e controllato dal suocero del presidente. Una di queste proprietà è stata venduta nel 2018, ma i documenti dei Pandora Papers relativi a questo gruppo di società terminano quell'anno e non sono disponibili ulteriori informazioni. Secondo quanto riferito dall’Occrp, l'amministrazione presidenziale azerbaigiana non ha risposto alle richieste di commento su questa storia e nemmeno i tre figli del capo dello Stato. (Res)