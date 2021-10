Pakistan: Pandora Papers, nei documenti citato il ministro delle Finanze Shaukat Tarin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Membri del governo, funzionari civili e militari in pensione, proprietari di compagnie di media del Pakistan risultano coinvolti nell’inchiesta giornalistica Pandora Papers, l’ultima del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), che ha per oggetto società e transazioni in paradisi fiscali. Lo riferisce il quotidiano pachistano “The News”. Tra i nomi trapelati ci sono quello di Shaukat Tarin, ministro delle Finanze in carica, e Moonis Elahi, ministro per le Risorse idriche. C’è poi Omer Shehryar, fratello del ministro delle Industrie e della produzione Makhdoom Khusro Bakhtiar. Sono presenti anche i banchieri Arif Usmani, presidente della National Bank of Pakistan, banca commerciale pubblica, e Adnan Afridi, direttore del fondo di investimenti National Investment Trust. Vengono citati anche i nomi di diversi alti ufficiali in congedo e loro familiari. Il settore mediatico è presente con Mir Shakil-ur-Rahman, editore del gruppo Jang; Hamid Haroon, amministratore delegato del gruppo Dawn; Sultan Ahmed Lakhani, editore del gruppo Express Media. (segue) (Inn)