Pakistan: Pandora Papers, nei documenti citato il ministro delle Finanze Shaukat Tarin (2)

- Al ministro Tarin, in carica da aprile, e a suoi familiari vengono ricondotte quattro società offshore con sede nelle Isole vergini britanniche. Tarin non ha smentito la loro esistenza, sostenendo che fossero strumenti per raccogliere capitali in collegamento con la sua attività bancaria. Il ministro, infatti, ha alle spalle una carriera nel credito con ruoli di responsabilità in Citibank, Habib Bank, Union Bank e Silkbank. Il premier Imran Khan nella sua ascesa al potere ha duramente criticato le pratiche corrotte dell’elite politica del Paese, esprimendo apprezzamento nel 2016 per l’inchiesta Panama Papers, dello stesso consorzio giornalistico, in cui fu coinvolto anche l’ex primo ministro Nawaz Sharif. (segue) (Inn)