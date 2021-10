Pakistan: Pandora Papers, nei documenti citato il ministro delle Finanze Shaukat Tarin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri, 3 ottobre, il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi ha iniziato a pubblicare 11,9 milioni di documenti su presunti possedimenti segreti e transazioni in paradisi fiscali. Nell’inchiesta giornalistica risultano coinvolti 35 tra attuali ed leader mondiali e centinaia tra imprenditori e personalità con funzioni pubbliche. Nell’inchiesta sono state analizzate 14 diverse entità di servizi finanziari che operano in Paesi e territori noti come paradisi fiscali. I documenti risalgono prevalentemente agli anni compresi fra il 1996 e il 2020, ma alcuni sono anteriori. Il lavoro è opera di di oltre 600 giornalisti di 150 testate di 117 Paesi del mondo. (Inn)