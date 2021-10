Giordania: Corte reale, affermazioni “distorte” Pandora Papers minacciano la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni “distorte” contenute nell’inchiesta giornalistica “Pandora Papers” sono una minaccia per la sicurezza del re. Lo ha dichiarato Corte reale giordana, in riferimento alle accuse di evasione fiscale contenute nell’inchiesta e mosse verso il re Abdullah II, secondo le quali il re avrebbe creato una rete di società offshore per costruire un impero immobiliare all'estero da 100 milioni di dollari. Secondo la dichiarazione, i rapporti "includevano inesattezze e fatti esagerati" e rivelare gli indirizzi delle proprietà era "una flagrante violazione della sicurezza e una minaccia per la sicurezza del re e della sua famiglia”. “Il re ha finanziato personalmente le proprietà e tutte le spese connesse”, ha dichiarato la Corte reale, sottolineando che "non è un segreto che il re possieda un certo numero di appartamenti e residenze negli Stati Uniti e nel Regno Unito che usa durante le visite ufficiali e per ospitare funzionai e dignitari stranieri”. "Qualsiasi accusa che colleghi queste proprietà private a fondi pubblici è un tentativo deliberato e infondato di distorcere i fatti", prosegue la dichiarazione. (segue) (Res)