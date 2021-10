Trasporti: Fedriga, in Friuli-Venezia Giulia parte abbonamento per scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte oggi 'l' abbonamento scolastico residenti FVG'". Ad annunciarlo sui social è Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. "Un'altra misura importante a sostegno delle nostre famiglie, che conferma l'abbattimento del 50 per cento sul costo degli abbonamenti per il trasporto scolastico anche a vantaggio degli studenti, residenti in Friuli Venezia Giulia, che frequentino istituti nei Comuni dell'immediata fascia confinaria del Veneto", conclude. (Ren)