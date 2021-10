Ue: Mattarella, Università motore di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università è alle fondamenta dell'idea di Europa ed è motore del suo sviluppo. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della sua lectio doctoralis pronunciata dopo il conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali da parte dell’Università di Parma. "La storia delle università - ha spiegato - è parte rilevante dell'evoluzione delle nostre società. Da quasi mille anni le università connotano l'Europa. Ancor prima che si affermasse l'età moderna, le università lavoravano sul terreno che si sarebbe rivelato propedeutico ad una coscienza europea, contribuivano a comporre un corpo unitario, sperimentavano nuove regole del costume civile fondato sul diritto, sulle arti, sulla medicina, sulla filosofia. Non è un caso che l'idea di università si sia sviluppata nel Continente europeo e che tuttora questo abbia il numero più alto al mondo di università e di istituzioni per l'alta formazione". (Rin)